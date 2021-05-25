Şehidin ismi artık kan merkezinde yaşatılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehidin ismi artık kan merkezinde yaşatılacak

Şehidin ismi artık kan merkezinde yaşatılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 23 Mayıs 1994 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Özgür Serbest'in adı, Taşova Devlet Hastanesinde açılan kan transfüzyon merkezinde yaşatılacak.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 23 Mayıs 1994 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Özgür Serbest'in adı, Taşova Devlet Hastanesinde açılan kan transfüzyon merkezinde yaşatılacak.

10 Mart 1971 tarihinde Taşova'ya bağlı Kızgüldüren köyünde doğan Piyade Uzman Onbaşı Özgür Serbest, 1993 yılında Şırnak Silopi 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı emrinde görevli olduğu zamanlarda 23 Mayıs 1994 tarihinde Silopi'de terör örgütüyle girdiği çatışmada şehit olmuş, naaşı memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verilmişti. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Özgür Serbest'in ismi Taşova Devlet Hastanesinde vatandaşların daha iyi ve kaliteli hizmet alabilmesi için açılan kan transfüzyon merkezine verildi.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, Taşova'da uzun zamandır eksikliğini hissettikleri kan transfüzyon merkezi hakkında yaptığı konuşmada, "Bu ilçemiz adına çok önemli bir merkez. Uzun zamandır eksikliğini hissettiğimiz merkez. Bu döneme nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, teşekkürlerimi, şükranlarımız arz ediyorum. Sağlık Bakanımıza ve çalışan doktorundan memuruna kadar bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şehidin babası Celal Serbest, "Sebep olan herkese teşekkür ederiz. Oğlumuzun ismini verildiği için. Ne diyelim başka. Çok içten şey yaptım, duygulandım. Çok içlendim. Allah'ın dediği olur ne yapalım. Bu vatana bu yolda demek ki ölmek varmış. Onlara çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Oğlumun da ismini yaşatacakları için teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - AMASYA

Şehidin ismi artık kan merkezinde yaşatılacak
Şehidin ismi artık kan merkezinde yaşatılacak
Şehidin ismi artık kan merkezinde yaşatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Alişan Murat Boz Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Adem Büyük Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehidin ismi artık kan merkezinde yaşatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 12:13:46. #1.16#

title