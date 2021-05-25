Şehidin ismi artık kan merkezinde yaşatılacak

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 23 Mayıs 1994 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Özgür Serbest'in adı, Taşova Devlet Hastanesinde açılan kan transfüzyon merkezinde yaşatılacak.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 23 Mayıs 1994 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Özgür Serbest'in adı, Taşova Devlet Hastanesinde açılan kan transfüzyon merkezinde yaşatılacak.

10 Mart 1971 tarihinde Taşova'ya bağlı Kızgüldüren köyünde doğan Piyade Uzman Onbaşı Özgür Serbest, 1993 yılında Şırnak Silopi 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı emrinde görevli olduğu zamanlarda 23 Mayıs 1994 tarihinde Silopi'de terör örgütüyle girdiği çatışmada şehit olmuş, naaşı memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verilmişti. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Özgür Serbest'in ismi Taşova Devlet Hastanesinde vatandaşların daha iyi ve kaliteli hizmet alabilmesi için açılan kan transfüzyon merkezine verildi.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, Taşova'da uzun zamandır eksikliğini hissettikleri kan transfüzyon merkezi hakkında yaptığı konuşmada, "Bu ilçemiz adına çok önemli bir merkez. Uzun zamandır eksikliğini hissettiğimiz merkez. Bu döneme nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, teşekkürlerimi, şükranlarımız arz ediyorum. Sağlık Bakanımıza ve çalışan doktorundan memuruna kadar bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şehidin babası Celal Serbest, "Sebep olan herkese teşekkür ederiz. Oğlumuzun ismini verildiği için. Ne diyelim başka. Çok içten şey yaptım, duygulandım. Çok içlendim. Allah'ın dediği olur ne yapalım. Bu vatana bu yolda demek ki ölmek varmış. Onlara çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Oğlumun da ismini yaşatacakları için teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı