Şehidin hatırasını "müze oda"da yaşatıyorlar

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında 5 ay önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Ramazan Teymur'un ailesi, evin bir odasını evlatlarının fotoğrafları ve kullandığı eşyalarla adeta müzeye dönüştürdü.

Cizre Asayiş Komutanlığına bağlı birliklerce Cudi Dağı kırsalında gerçekleştirilen "Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" sırasında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Teymur'un ailesi, Şırnak'ın merkeze bağlı Kasrik beldesindeki evlerinin bir odasını "müze oda" olarak düzenledi.

Aile bireyleri, bu odada şehit Teymur'un fotoğraflarının yanı sıra kullandığı cep telefonu, tespih, not defteri, görev kıyafetleri ve diğer kişisel eşyalarına yer verdi.

Baba İbrahim Teymur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehidin odasını kişisel eşyalarıyla "müze oda" olarak düzenlediklerini söyledi.

Evladının vatanını çok seven biri olduğunu belirten baba Teymur, kendisinin de emekli güvenlik korucusu olduğunu, terörle mücadelede güvenlik güçlerine destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Oğlunun güvenlik koruculuğundan uzman onbaşılığa geçiş yaptığını aktaran Teymur, "Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun. Terörle mücadelede mutlaka kayıplar da olacaktır. Biz de ailemizden birini şehit verdik. Vatanımız sağ olsun. Acımız var ama yapacak bir şey yok, biz bunu göze almışız." diye konuştu.

"PKK hiçbir zaman Kürtlerin savunucusu olamaz" diyen Teymur, şöyle devam etti:

"Onların derdi Kürtlük falan değil, bunu herkes biliyor. Biz onları Kürt olarak da saymıyoruz. PKK'nın çıktığı günden bu yana biz onları sevmedik, onlardan taraf olmadık, hep devletimizden yana olduk. Güvenlik güçleriyle omuz omuza mücadele verdik, vermeye devam edeceğiz."

Teymur, 1992 yılında PKK'nın baskıları sonucu Gabar Dağı eteklerinde bulunan Günedoğmuş köyünü terk ederek Kasrik'e yerleştiklerini ve devletin sağladığı imkanlarla ev sahibi olduklarını ifade etti.

"Acım hiçbir zaman dinmeyecek"

Anne Hacer Teymur da oğlunun görev heyecanını en derinden yaşadığını anlattı.

Şehit oğluna ayrı bir sevgi beslediğini vurgulayan Teymur, şöyle konuştu:

"Gidişine bir türlü alışamadım. Nereye baksam onu görüyorum. Eşyalarını, havlusunu görünce ağlıyorum. Vatan sağ olsun. Anne olarak acım hiçbir zaman dinmeyecek. Kaderinde şehit düşmek varmış. Biz devletimize bağlı insanlarız, devletimizi seviyoruz. 9 evladım vardı biri gitti, 8 evladım kaldı. Onları da vatan için feda etmeye hazırım."

"Bayrağı uğruna şehit oldu"

Şehidin ağabeyi Mehmet Teymur da kardeşinin anılarını ömür boyu yaşatacaklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman gelip odadaki eşyalarına bakıyoruz. Hiç ölmemiş gibi hep yanı başımızda hissediyoruz. Her kapı çaldığında 'görevden o geldi' diye açıyoruz. Kardeşim vatanını, bayrağını çok seviyordu. Bayrağı uğruna şehit oldu. Bunun için gururluyuz. Olay anında yaralı haldeyken bile arkadaşlarına 'Silahımı verin savaşacağım' demiş. Dirayetli ve güçlü bir kişiliği vardı. Acımız var ama onurlu ve gururluyuz. Vatanımız, milletimiz sağ olsun."

Teymur, kardeşinin olaydan bir hafta önce kuzenine mesaj attığını ve şehit olacağının içine doğduğunu aktardığını kaydetti.

