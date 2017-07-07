Şehidin evinden helallik alındı



DENİZLİ - Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın cenazesi, Denizli'deki baba evinde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Aydın'a gönderildi.

Van-Hakkari karayolunda terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın cenazesi, Denizli'deki baba evinde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Aydın'a gönderildi. Van'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Çardak Havaalanı'na getirilen şehidin cenazesi, ailesi, yakınları, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve askeri erkan tarafından karşılandı. Türk bayrağına sarılı şehidin tabutu, askerlerin omuzlarında askeri uçaktan indirildikten sonra Kur'an-ı Kerim ve dua okundu. Şehidin yakınları göz yaşlarına hakim olamazken, askeri personelin yardımıyla ayakta durabildi.

Şehit naaşı, cenaze arabasına kaldırıldığı sırada, şehit yakınları göz yaşlarına boğulurken, yakınlarından biri sinir krizi geçirdi, sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek, ambulansa aldı. Şehit Ceylan'ın cenazesi cenaze aracına konulduktan sonra şehit eşi Senem Ceylan, "Kimse ağlamasın, onu ben gönderdim, onu ben gömeceğim" diyerek yürekleri dağladı.

Şehit Ceylan'ın cenazesi, tören mangasının cenaze arabasına konulduktan sonra helallik için Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki babaevine konvoy eşliğinde getirildi. Burada şehidi binlerce vatandaş karşıladı. Babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun bulunduğu araca bir asker tarafından çıkarılan 11 yaşındaki Süleyman, babasının tabutunu öperek gözyaşlarına boğuldu. Şehit Ceylan'ın naaşı, Merkezefendi'deki baba evinde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Aydın'ın Karacasu ilçesine gönderildi.

Van-Hakkari karayolunun emniyetini sağlamak amacıyla mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapan askerlere 3 Temmuz'da terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ceylan, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesinde şehit olmuştu.