Şehidin eşinden en acı veda; "Seni seviyorum Fatih" Kocaeli'nin Körfez ilçesinde görevi sırasında bir aracın çarpması sonucunda şehit düşen polis memuru Yusuf Kara son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde görevi sırasında bir aracın çarpması sonucunda şehit düşen polis memuru Yusuf Kara son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin tabutunun arkasında seslenen eşi, "Seni seviyorum Fatih" diyerek göz yaşı döktü.

Körfez ilçesi Kirazlı Yalı mevki'inde 8 Haziran tarihinde trafik denetim kontrol noktasında araç çarpması sonucunda şehit düşen polis memuru Yusuf Kara(28) son yolculuğuna uğurlandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında 34 LU 1456 plakalı araç, polisin dur ihtarına uymadı. Hızla yoluna devam eden araç, yol kontrolünde görev yapan Kocaeli Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yusuf Kara'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Kara şehit düştü.

Son yolculuğuna uğurlandı

2 yıl önce polis memuru olarak atandığı ve 10 yıldır Ebru Kara ile evli olduğu öğrenilen Kara'nı naaşı tamamlanan işlemlerinin ardından görev yeri Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, şehidin eşi Ebru Kara, annesi Nevin Kara, babası Nusret Kara, yakınları, görev arkadaşları ve kent protokolü katıldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, büyük hüzün yaşadıklarını ifade ederek, yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu. Daha sonra konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, "Fatih kardeşimizi dün gece kaybettik. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına, teşkilatımıza sabır diliyorum. Böylesine önemli görevlerde bulunan ve yaşamlarını kaybederek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi anıyorum" dedi.

"Seni seviyorum Fatih, ruhu şad olsun"

Konuşmaların ardından edilen dualarla şehidin naaşı memleketi Malatya'ya uğurlandı. Eşine son kez veda eden Ebru Kara, tabuta sarılarak, "Seni seviyorum Fatih, ruhu şad olsun" diye seslendi. Şehidin naaşı daha sonra cenaze aracına koyularak memleketine uğurlanmak üzere Cengiz Topel Havalimanı'na götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA