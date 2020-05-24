Şehidin eşi istedi, devlet hemen yardımına koştu
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Şehidin eşi istedi, devlet hemen yardımına koştu

Siirt'te Asuman İlbaş, şehit eşinin kabrini ziyaret etmek için yetkililerden yardım istedi.

Şehidin eşi istedi, devlet hemen yardımına koştu
24.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:49

Siirt'te Asuman İlbaş, şehit eşinin kabrini ziyaret etmek için yetkililerden yardım istedi. Vefa Sosyal Destek Grubu şehit eşinin isteğini yerine getirdi.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınlarına kabir ziyaretlerinde Vefa Sosyal Destek Grubu yardımcı oldu. Kent merkezinde oturan 43 yaşındaki Asuman İlbaş, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak çocukları Beyza, Kadir ve Davut ile şehit eşi Davut İlbaş'ın kabrine gitmek istediğini iletti. Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, aileyi evlerinden alarak şehit Jandarma Piyade Çavuş Davut İlbaş'ın Zevye Mezarlığ'ındaki kabrine götürdü.

Korona virüs nedeniyle yaklaşık 2 aydır mezarlık ziyareti gerçekleştiremediklerini belirten İlbaş, bu isteğini yerine getiren yetkililere teşekkürlerini iletti. İlbaş, "Vefa Sosyal Grubu'na, Siirt Valimize teşekkür ediyorum. Bu bayram günü bizi getirip kavuşturdu. 12 yıldır ben eşimi kaybettim Hakkari Aktütün Karakolunda. Alçak terör örgütü tarafından katledildi eşim. Bugün onu ziyarete geldik. Anlatılmaz yaşanılır acı, acımız her zaman yüreğimizde, yüreğimizde kalacak" dedi.

"Devlet bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı"

Asuman İlbaş, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. İlbaş, "Aradan geçen sürede eşimi unutamıyorum. Onsuz geçen her gün büyük bir ızdırap içinde geçti. Devlet bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Valimiz Ali Fuat Atik'e teşekkür ediyorum. Şehit ailelerini hiçbir zaman unutmadı, darda bırakmadı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Mezarlıkta dua ve Kur'an-ı Kerim okuyan aile fertleri daha sonra evlerine götürüldü. - SİİRT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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