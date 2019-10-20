Şehidin Erzurum'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Şehidin Erzurum'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Ekşioğlu'nun Erzurum'daki baba ocağında üzüntü var.

20.10.2019 17:36
Şehidin Erzurum'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Ekşioğlu'nun Erzurum'daki baba ocağında üzüntü var.

Şehidin, Yakutiye ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde Türk bayraklarıyla donatılan babaevinin yakınında, Erzurum Büyükşehir Belediyesince taziye çadırı kuruldu.

112 Acil Sağlık ekipleri de şehidin evinde hazır bulundu.

Kaynak: AA
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