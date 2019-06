Şehidin emaneti torunlarını "vatan" için yetiştiriyor

MUHAMMED BOZTEPE - Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin babası İsmail Kayadibi, evlatlarını genç yaşta vatan için toprağa veren pek çok şehit babası gibi Babalar Günü'nü buruk karşıladı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü Operasyon Birlik Amirliğinde görev yapan Şükrü Can Kayadibi, Halfeti ilçesinde 18 Mayıs'ta PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit düştü.

Yıllarca zorluk çekerek büyüttüğü evladını vatan için toprağa veren baba Kayadibi, her gün şehidin mezarını ziyaret ediyor.

Oğlunun kabri başında dua edip taşını silen Kayadibi, babalık görevini sürdürmeye gayret gösteriyor.

"Şükrü Can'lar bitmez"

İsmail Kayadibi, oğlunun şehit olmasının ardından yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Evladının şehadeti karşısında "Vatan sağ olsun" diyerek metanet gösteren baba Kayadibi, iyi olmaya çalıştığını, acı haberi alması sonrası devletin her kademesinin yanında bulunduğunu söyledi.

Ayakta duracağını ve düşmanları sevindirmeyeceğini belirten Kayadibi, "Allah devlete ve millete zeval vermesin. İyi olacağım inşallah. Daha geride iki tane oğlum var. Ben varım, torunlarım ve gelinlerim var. Şükrü Can'lar bitmez. Yeter ki devletimiz yaşasın, ayakta dursun." diye konuştu.

Oğlu Şükrü Can ile yaşadığı anıları anlatan Kayadibi, şunları söyledi:

"Zorluk çekerek okuttum, büyüttüm. Devlete teslim ettim, hizmet için gönderdim. Yavrum evlendi, çok mutluydu. İki tane de kızı oldu. Babalık görevim yeni başladı. Her gün sabah ve akşam eşimle beraber oğlumun yanına geliyorum. Oğlumla konuşuyorum, onu seviyorum. İki tane yavrusu var, ben onlara 'gül' diyorum. Bundan sonra amacım o gülleri vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek. Kayadibi ailesinden devamlı devletin adamı çıkacak. Kayadibi ailesi, devlete hizmet edecek, bayrağına saygı duyacak. "

"Bayrama geleceğim demişti"

Çocuğunun vatana millete daha iyi hizmet gibi hayallerinin olduğunu ifade eden Kayadibi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlum, devamlı yükselmek, devletimize bir şeyler katmak istiyordu. Görev adamıydı. Hizmetten hiçbir zaman kaçmadı. Kendi görevi olsun olmasın devamlı teröristlerin peşindeydi. Bundan sonra benim de yaşantım, oğlumun yanıyla TBMM olacak. Başka bir yeri düşünmüyorum. PKK ile irtibatlı olan tüm milletvekillerinin gördüğüm her yerde yüzüne tüküreceğim."

Oğluyla operasyon öncesi sonrası sürekli konuştuğunu belirten Kayadibi, "Oğlum gideceği operasyonları hiç anlatmazdı. Ramazan Bayramı'na 10 gün kala 'Baba çocukları Ankara'ya göndereceğim, ben de bayramda geleceğim.' demişti. Ondan sonra şehit haberini aldık. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

