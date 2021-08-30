Şehidin cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi
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Şehidin cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şehidin cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi Kuzey Irak'ta 10 Ağustos 2021 tarihinde bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada ağır yaralanan ve GATA'da tedavi altına alınan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken...

Şehidin cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi

TRABZON - Kuzey Irak'ta 10 Ağustos 2021 tarihinde bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada ağır yaralanan ve GATA'da tedavi altına alınan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken cenazesi Ankara'dan uçakla Trabzon'a getirildi.

Şehidin cenazesi bugün 15: 30 sıralarında askeri bir uçak ile Trabzon Havaalanına getirildi. Uçakta baba Ali ve anne yeter Şebelek'te bulundu. Cenazeyi Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ak Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın yanı sıra şehidin yakınları ve çok sayıda kalabalık tarafından karşılandı.

Şehidin cenazesi yarın memleketi Arsin ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şehidin cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi
Şehidin cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi
Şehidin cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi
Şehidin cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca

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