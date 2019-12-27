Şehidin cami vasiyeti için masal kitabı çıkardılar

27.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:47

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu İlkokulu öğrencileri, Şehit Eren Öztürk'ün cami vasiyetine destek için masal kitabı çıkardı. Öğrenciler tarafından hazırlanarak basılan "Mini Masallar" adlı kitaptan elde edilecek gelir, Şehit Eren Öztürk'ün vasiyeti üzerine yapılacak olan camiye bağışlanacak.



Van'ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün ikamet ettiği Kulaksız Mahallesi'ndeki cami imamıyla şehit olmadan önce sosyal medya üzerinden yaptığı mesajlaşmada dile getirdiği, "Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın hocam" şeklindeki vasiyetine ilçe halkı sahip çıktı. Şehit Eren Öztürk'ün cami vasiyetine kayıtsız kalmayan ilçe halkı kampanyaya destek verirken, Selçuklu İlkokulu öğrencileri de Şehit Eren Öztürk'ün cami vasiyetine destek için "Mini Masallar" adlı bir kitap çıkardı. Okulun 3-A sınıfı öğrencileri tarafından yazılan masallar, öğretmenleri tarafından toparlanarak kitap haline getirildi. Basımı yapılan masal kitabının satışını da yapan öğrenciler, elde edilen geliri okuldaki bir kumbara içerisinde biriktiriyor. Öğrenciler masal kitaplarının satışı sonrası kumbarada toplanacak paraları Ahlatlı Şehit Eren Öztürk'ün vasiyeti üzerine yapılacak olan caminin yapımı için bağışlayacak.



Şehidin vasiyeti için masal kitabı çıkaran öğrencilerin sınıf öğretmeni Alper Yaşa, "Geçtiğimiz ekim ayında Van'ın Çaldıran ilçesinde şehit olan Eren Öztürk'ün 'adıma cami yaptırın' vasiyeti ortaya çıktıktan sonra başta Ahlat halkı olmak üzere tüm Türkiye vasiyetin yerine getirilmesi için büyük destek vermeye başladı. Biz de sınıfımızda öğreticilerimizle bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük ve 'Mini Masallar' adlı çocuklarımızın kendi yazdıkları masal kitabını çıkarmış olduk. Çocuklar masalları kendileri yazdılar. Resimlerini çizdiler. Biz de basımını sağladık. Şu anda kitabımız basıldı ve Türkiye'nin her tarafından ilgi var. Siparişler alıyoruz. Bu noktada da kitabımıza ulaşmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bu projede bizlere destek veren başta Ahlat Kaymakamımız Erkan İsa Erat'a, İlçe Milli eğitim Müdürümüze ve okul müdürümüze teşekkür ederim. Eren Öztürk adı artık Türk milletine mal olmuş bir isimdir. Bu noktada tüm Türkiye'yi şehidimizin vasiyetine sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.



Masal kitabı çıkaran 3-A sınıfı öğrencilerinden Eslem Tuana Akbağ, arkadaşları ve öğretmenleriyle bir karar aldıklarını belirterek, "Biz bir kitap yazdık, bu kitaptan elde edilen gelirimizi şehit Eren Öztürk'ün vasiyeti üzerine yapılacak camiye bağışlayacağız" diye konuştu.



Ahmet Salih Aydoğan da bir kitap yazdıklarını ifade ederek, "Adı 'Mini Masallar'. Bu kitabın tanesi 5 lira. Biz bu kitabı satıyoruz. Elde edilen parayı okul kumbaramıza atacağız. Bu kumbarada birikecek, sonra Eren Öztürk adına yapılan camiye bağışlanacaktır" dedi.



Öte yandan Ahlat Müftüsü M. Fudayil Uyanık ile Şehit Eren Öztürk Camii ve Hafızlık Kur'an Kursu Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri de öğrencileri ziyaret ederek bu anlamlı desteklerinden dolayı tebrik etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA