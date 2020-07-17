Şehidin baba evinde mevlit okutuldu Süleymanpaşa Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Sakarya'da şehit düşen Tekirdağlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün 100.Yıl Mahallesi'ndeki baba evinin önünde taziye çadırı kurarak Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Süleymanpaşa Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Sakarya'da şehit düşen Tekirdağlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün 100.Yıl Mahallesi'ndeki baba evinin önünde taziye çadırı kurarak Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Akgöz'ün şehadetinin yedinci gününde düzenlenen Mevlid-i Şerif programı öncesinde Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından mevlit okunacak alanda dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise şehidin baba evinin önünde taziye çadırı kurarak mevlide katılan vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gerçekleşen ve üç vatandaşın ölümüne sebep olan havai fişek fabrikasının enkazından çıkarılarak imha edilmek üzere Adapazarı'ndaki bir taş ocağına götürülen havai fişekler, nakliye sırasında patlamış ve Tekirdağlı şehidimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz ile birlikte 3 asker şehit olmuştu. Şehidin anısına okutulan mevlitte Tekirdağlılar şehidin ailesini yalnız bırakmadı.

Şehit Astsubay Akgöz'ün baba evi önünde gerçekleşen Mevlid-i Şerif programında Tekirdağ İl Müftüsü mevlit okurken, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da şehidimizin mevlidinde hazır bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA