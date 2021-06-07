Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
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Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN - Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan, akabinde sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için Samsun'un Bafra ilçesinde Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesi Münevver Şeker, baba Nurettin Şeker, Nişanlısı Edanur Dursun ve kardeşi gözyaşı dökerek şehidi ebediyete uğurladı. Şehidin annesinin "Ağlama' dedin oğlum ama dayanamadım" demesi yürekleri dağladı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Samet Şeker, Bafra Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe defnedildi.

Şehidin cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe kaymakamları, il müdürleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları katıldı.

Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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