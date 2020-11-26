Şehidin annesi ve babası bir gün arayla vefat etti
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Şehidin annesi ve babası bir gün arayla vefat etti

26.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:52

Şehidin annesi ve babası bir gün arayla vefat etti Sivas'ta Şehit Jandarma Uzman Çavuş Saadettin Yazıcı'nın Covid-19 tedavisi gören annesi ve babası bir gün arayla vefat etti Sivas'ta şehit Jandarma Uzman Çavuş Saadettin Yazıcı'nın Covid-19 tedavisi gören annesi ve babası bir gün arayla vefat etti.

Şehidin annesi ve babası bir gün arayla vefat etti

Sivas'ta Şehit Jandarma Uzman Çavuş Saadettin Yazıcı'nın Covid-19 tedavisi gören annesi ve babası bir gün arayla vefat etti

SİVAS - Sivas'ta şehit Jandarma Uzman Çavuş Saadettin Yazıcı'nın Covid-19 tedavisi gören annesi ve babası bir gün arayla vefat etti.

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Jandarma Uzman Çavuş Saadettin Yazıcı, 13 yıl önce Giresun'un Alacura ilçesi yakınlarında PKK teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olmuştu. Şehit Uzman Çavuşun Sivas'ın Güney köyünde yaşayan annesi ve babası ise bir gün arayla vefat etti. 68 yaşındaki anne Şaziye Yazıcı ve 85 yaşındaki baba Memet Yazıcı 1 hafta aralıklarla korona virüse yakalandı. 10 yıldır KOAH hastası olan anne ve yaklaşık 15 yıldır Kalp yetmezliği yaşayan baba geçtiğimiz hafta Covit-19 tedavisi görmüştü. Ancak Memet Yazıcı, hastaneden taburcu edilmesinin ardından kısa bir süre sonra vefat etti. Bu sırada hastanede tedavi altında olan Şaziye Yazıcı da eşinin vefatından tam 24 saat sonra hayatını kaybetti. Anne Şaziye Yazıcı ve baba Memet Yazıcı'nın cenazeleri oğulları Şehit Saadettin Yazıcı'nın kabrinin yanına defnedildi.

"Sen benden önce öl. Ben senden sonra öleyim"

Şehidin kardeşi Ekrem Yazıcı, annesinin ve babasının birbirlerini çok sevdiğini ve annesinin önce babasının ölmesi için dua ettiğini belirterek, "Annem ve babam yazları köyde kışları kent merkezinde kalıyordu. Kendilerine ait evleri vardı. Gayet mutlulardı. Birbirlerini çok severlerdi. Annemin genellikle duası şuydu; ' Herif sen benden önce öl. Ben senden sonra öleyim' diye Allaha dua ederdi. Kurban olduğum Allah'ımda duasını kabul etti diyelim. Çünkü dün babam vefat etti, bugün annem. Araları tam 24 saat sürdü. Normalde annemde KOAH hastalığı vardı. Korona virüse yakalanmışlardı ama atlattılar. Babamı geçen hafta Çarşamba günü çıkardık. Babam benim evimde kalıyordu. Ben bakıyordum. Babam o kadar düşkün değildi. Son iki üç gün içinde baya bir düştü. Annemi çok severdi. Annemin yanına yoğun bakıma gittiği için anneme kafayı çok takmıştı. 3-4 gün gayet normaldi. 3 gün içerisinde babamda oldukça bir düşüş vardı. Sabah 6-6.30 arası vefat etti. Annem yoğun bakımdaydı. Annemde sabah 7.15'te vefat etti. Araları tam 24 saat sürdü. Allah mekanlarını cennet eylesin" şeklinde konuştu.

Anne, baba ve şehidin kabri yan yana

Şehit kardeşi Yazıcı, "Önce kardeşim şehit olduğu için annemde olsun babamda olsun devamlı söylerdi. 'Üçümüzü yan yana gömün' diye. Hangimiz önce ölürsek 'beni ona daha yakın defnedin' diye söylerlerdi. Babam önce vefat ettiği için kardeşime daha yakın defnettik onu. Ertesi gün annem vefat etti. Onu da onun yanına defnettik. Üçünün de cenazesi yan yana" dedi.

Şehidin annesi ve babası bir gün arayla vefat etti
Şehidin annesi ve babası bir gün arayla vefat etti
Şehidin annesi ve babası bir gün arayla vefat etti
Şehidin annesi ve babası bir gün arayla vefat etti
Şehidin annesi ve babası bir gün arayla vefat etti
Şehidin annesi ve babası bir gün arayla vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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