Şehidin Adı, Yeni Doğan Oğlunda Yaşayacak (2)

8'İNCİ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL ERBAŞ'TAN ŞEHİT EŞİNE ZİYARET

8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, ikinci çocuğunu dünyaya getiren şehit eşi Ceylan Özkur'u hastanede ziyaret etti. Korgeneral Erbaş'ı Varto Devlet Hastanesi'nde Kaymakam Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ile şehit babası Kutbettin Özkur karşıladı.

GENÇ ANNEYE BERAT

Hastanede gözetim altında tutulan şehit eşi Ceylan Özkur'a geçmiş olsun dileklerini ileterek şehadet beratını veren Korgeneral Erbaş, "Üzüntü ile sevinci bir arada yaşadık. Hüzünle sevinç bir arada anlatılmaz ama şimdi size şehidin şahadet beratını vereceğiz" dedi.

"Şehidimizin hatırası sizin başucunuzda bir iki gün dursun" diyerek beratı Ceylan Özkur'un yanına bırakan Erbaş, "Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Allah'tan sabır diliyorum. İnşallah evladımız babasının izinde vatana millete hayırlı bir evlat olur" diye konuştu.

Şehit Babası İbrahim Özkur ise "Allah bir İbrahim'i bizden aldı, bir İbrahim'i verdi. Şu anda bir torunumuz oldu. Biz İbrahim'imizi kayıp ettik. Biz İbrahim'imizi geri kazandık. Allah bize geri verdi. Komutanımız bizleri ziyaret etti. Çocuklara sahip çıkacaklarını söyledi. Teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah milletimizi, sizleri var etsin" dedi.