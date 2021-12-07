Şehidin adı okulda yaşatılacak

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adı, Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yerine yeni bir okul yaptırılmış ve yapılan bu okula Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adı verilmişti. Bunun üzerine kahraman şehidin adının yine bir okulda yaşatılması için Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bir çalışma başlatılarak, Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bundan sonra şehidin adıyla eğitim öğretime devam etmesi için ön hazırlıklar yapıldı.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği kapsamında Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul - Kurum Ad Verme Komisyonu tarafından bir karar alınarak valiliğe sunulmuş, valiliğin de uygun görüşü ve teklifi ile Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilmişti. Bakanlığın da onayı sonucunda Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adı değiştirilerek, Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne dönüştürüldü. - ELAZIĞ

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