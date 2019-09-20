Şehidin adı okuduğu okulda yaşatılacak

20.09.2019 12:55

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Uluğbey Ortaokulu öğrencileri tarafından yaptırılan ve Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın ismini taşıyan çeşme dualarla açıldı.



2015 yılında Siirt'te Şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın eğitim aldığı Uluğbey Ortaokulu'nda, okul öğrencileri tarafından örnek bir proje hayata geçirildi. Öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek, okullarında eğitim görmüş olan Şehit Emre Kaan Arlı anısına, okul bahçesine çeşme yaptırdılar.



Manisa Müftüsü Mehmet Sönmez'in dualarıyla açılışı gerçekleştirilen törene; AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli eğitim Müdürü İbrahim Okutan, İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Şehidin Annesi Emine Arlı-Babası Şaban Arlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şeker: "Yürekten kutluyorum"



Açılış töreninde konuşan Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Bugün burada bizleri onurlandıran bir hadise üzerine toplanmış bulunuyoruz. Sevgili gençler, Emre abiniz, cennet vatanımızı korumak isterken şehit oldu. Sizlere düşen görev; Şehit Emre abinizin, tüm şehitlerimizin adını her zaman yaşatmak ve asla unutmamak. Görüyorum ki siz bunu en iyi şekilde yerine getirmişsiniz. Yaptırmış olduğunuz çeşme, sıradan bir çeşme değil. Üzerinde İstiklal Marşımız, Türk Bayrağımız ve Şehidimizin bilgileri var. Her birinizi yürekten kutluyorum. Tüm Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Arlı ailesine ve milletimize sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.



Söğüt: "Asımıın nesli sizlersiniz"



Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek diyerek, sözlerine başlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Şehidimiz Emre Kaan Arlı'nın adını yaşatacağımız, öğrencilerimizin harçlıklarını biriktirerek yaptırdığı çeşmenin açılışını gerçekleştirmek için burada bulunuyoruz. Öğrencilerimiz hepimizi duygulandıran ve örnek olacakları bir davranış sergilediler. Vatanına, milletine, şehidine sahip çıkan bu gençlerle gurur duyuyorum. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde bahsettiği, Asım'ın nesli sizlersiniz. Şehidimiz Emre Kaan Arlı'nın adını verdiğimiz çeşme, hayırlı ve uğurlu olsun. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.



Arlı ailesinden Söğüt'e plaket



Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın babası Şaban Arlı ve annesi Emine Arlı, projenin hayata geçmesinde büyük destek veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e plaket takdiminde bulundular. Şehit Babası Şaban Arlı, " Belediye Başkanımız Şener Söğüt beyefendiye ve onun nezdinde emek veren herkese teşekkür ederiz. Oğlumuz, Şehidimiz Emre'nin adını hep birlikte yaşatacağız" dedi.



Protokol tebrik etti



Çeşme'nin yapında emeği geçen İngilizce Öğretmeni Serdar Karaman ve Veli Dursun Ayhan'a, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt plaket takdim etti. İlçe milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Zorlu ise, katkılarından dolayı 7-A sınıfı adına Bulut Çiftçi'ye plaket hediye etti.



Aşure ikram edildi



Program sonunda, Muharrem Ayı dolayısıyla okul yönetimi tarafından misafirlere aşure ikramında bulunuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA