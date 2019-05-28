Şehidin adı memleketindeki kütüphanede yaşatılacak

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 yıl önce şehit düşen Uzman Çavuş Vedat Aykut'un adı memleketi Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşatılacak.

Nusaybin'de 27 Mart 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Atmaca -7 Operasyonu"nda şehit düşen Uzman Çavuş Aykut'un adı Çınar ilçesine bağlı Yuvacık köyündeki ilkokulda, "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" gönüllülerinin katkılarıyla oluşturulan kütüphaneye verildi.

Kütüphanenin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katılan şehidin babası Ali Aykut, Kürtçe yaptığı konuşmada, evladının adının bir kütüphanede yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kütüphanenin okula kazandırılması için öncülük eden sınıf öğretmeni Remziye Tekeş de sosyal medyadan görüştüğü "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" adlı gönüllü topluluğunun "Diyarbakır'da bir köy okulu bulunabilir mi?" teklifi karşısında kendi görev yaptığı okulu önerdiğini söyledi.

Diyarbakırlı şehit Aykut'un isminin verildiği kütüphaneden yüzlerce çocuğun faydalanacağını vurgulayan Tekeş, "Diyarbakır'da 2 bin 650'ye yakın kitabımız var. Sadece okuyan çocuklarımız değil, eğitimini tamamlayan ya da okula gitme imkanı bulamayan köydeki gençler de hizmet alabilecek. Köydeki kitap meraklıları da artık daha fazla kitaba ulaşabilecek." dedi.

Öğrencilerden 8. sınıf öğrencisi Zilan Çakmak, kütüphanede hem kitaba hem ders çalışma imkanına kavuştuklarına anlatarak, "Kütüphaneye, sessiz, sakin güzel bir ortama kavuştuk. Sınavlarımıza çalışabileceğiz." diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Çakmak da kütüphane ile istedikleri kitabı okuyabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kütüphanenin açılışına Kaymakam Selami Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökçe, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, kamu kurumlarının temsilcileri, şehidin annesi, babası ve iki çocuğu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA