Şehidin Adı Kütüphanede Yaşatılacak

Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Şükrü Öngün'ün adına Kızıltepe'de kütüphane yapıldı.

Nusaybin'de, 26 Mayıs 2016'da şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Şükrü Öngün'ün adına Kızıltepe İMKB İlk ve Ortaokulunda kütüphane yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Tabur Komutanlığının katkılarıyla yaptırılan kütüphanenin açılışına, Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya, şehidin eşi Yasemin Öngün ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Açılış kurdelesi, okunan duaların ardından kesildi. - MARDİN