Şehidin adı köy okulu ve taziye evine verildi
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Şehidin adı köy okulu ve taziye evine verildi

Şehidin adı köy okulu ve taziye evine verildi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geçtiğimiz yıl PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Sait Barış'ın ismi, memleketi Şırnak'ın İdil ilçesi Alataş köyünde okul ve taziye evine verildi.

02.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:14

Şehidin adı köy okulu ve taziye evine verildi

ŞIRNAK - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geçtiğimiz yıl PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Sait Barış'ın ismi, memleketi Şırnak'ın İdil ilçesi Alataş köyünde okul ve taziye evine verildi.

Çukurca'da PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada 1 Haziran 2019 tarihinde şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Sait Barış'ın ismi köyünde yaşatılacak. Şehidin ağabeyi Mehmet Salih Barış, kardeşi şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Sait Barış'ın adının köyde yeni yapılan ilk ve ortaokula ile taziye evine verilmesine mutlu olduklarını belirtti. Bozuk köy yolunun yenilenmesi talebinde bulunan Mehmet Salih Barış, "Şırnak'ın İdil ilçesi Alataş mezrasında burada iki şehidimiz var. Biri benim kardeşim şehit jandarma Mehmet Sait Barış, geçen sene 1 Haziranda Hakkari Çukurca'da şehit oldu. Diğeri ise halamın oğlu güvenlik korucusu Hasan Alpar. Bundan dolayı yetkililer sağ olsunlar bizim köye gelip gidiyorlar, bizi yalnız bırakmıyorlar. Yalnız bizim 4-5 kilometrelik bir yolumuz var ve bozuktur. Bu yolumuz yaklaşık 10 yıl önce yapılmıştı. Gerçekten gidip gelenler baya zorluk çekiyorlar. Kışın çamur, yazın toz oluyor. Yetkililerden bir ricamızdır bu yolun bir an önce yapılması talebimizdir. Şehitlerimiz için çok kişi gidip geliyor. Bizim köyümüzde 90'a yakın öğrencimiz var. Yatlı okullarında okuyorlar. İdil'e ve Karalar'a gidip geliyorlar. Yetkililerden bir an önce bu yolun yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mehmetçiğin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığınca 1 Haziran 2020 de yapılan açıklamada, Hakkari'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu, 'Kava' kod adlı Muhammed olduğu belirtildi. Öldürülen teröristlerin 2 Mehmetçiğin şehit edildiği saldırının son failleri olduğu kaydedildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, geçen yıl 1 Haziran'da jandarma astsubay kıdemli çavuş Ercan Sanca ve jandarma uzman çavuş Mehmet Sait Barış'ın şehit edildiği saldırının son failleri olduğu tespit edildiği aktarıldı.

Şehidin adı köy okulu ve taziye evine verildi

Kaynak: İHA

Manşet

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