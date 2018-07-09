Şehidin Adı Kızıltepe'deki Kütüphanede Yaşayacak
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Şehidin Adı Kızıltepe'deki Kütüphanede Yaşayacak

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Şehit Uzman Çavuş Şükrü Öngün adının verildiği kütüphane açıldı.

Şehidin Adı Kızıltepe'deki Kütüphanede Yaşayacak

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Şehit Uzman Çavuş Şükrü Öngün adının verildiği kütüphane açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Kızıltepe Komando Tabur Komutanlığı katkılarıyla Kızıltepe Merkez İMKB Ortaokulu'nda Şehit Şükrü Öngün adının verildiği kütüphane oluşturuldu.

Kütüphanenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, şehidin eşi Yasemin Öngün, Kaymakam Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Az ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehit uzman çavuş Öngün, 26 Mayıs 2016'da Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

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