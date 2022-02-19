Şehidin adı görev yaptığı kurumun önündeki üst geçide verildi

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'de makine operatörü olarak görev yaparken teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Cihan Gökkaya'nın adı, görev yaptığı kurumun önündeki yaya üst geçidinde yaşatılacak.

Geçici görev gereği bulunduğu Suriye'nin Resulayn Kentinde Barış Pınarı Harekat Bölgesinde hain teröristlerin saldırısı sonucunda şehit edilen Balıkesirli Cihan Gökkaya'nın adı, bağlı bulunduğu Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat Donatım Şube Müdürlüğünün önündeki üst geçitte yaşatılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı 1. Birleşimi 1. Oturumunda alınan kararla şehit Cihan Gökkaya ismi, yıllarca makine operatörü olarak görev yaptığı kurumun Çayırhisar Yerleşkesinde bulunan Makine İmalat Donatım Şube Müdürlüğü önündeki yaya üst geçidine verildi. Meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan kararın hemen ardından çalışmaları başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; yaya üst geçidine şehidin adını verdi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel