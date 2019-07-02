Şehidin adı Bilecik'te yaşatılacak

Bilecik Belediyesi Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısında, geçtiğimiz ay Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe Harekatı'nda şehit olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi mezunu Raşit Aydın'ın isminin Bilecik Belediyesine ait bir tesiste yaşatılması kararı alındı.

Bilecik Belediyesi Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılırken, mecliste 6 gündem maddesi görüşüldü. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Bilecik'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile 'Millet İttifakı' yapan İYİ Partililer kendi grubunu kurdu. Kurulan grup sonrası 3 aydır meclisi yöneten İYİ Partili 1. Başkanvekili M. Sadık Kaya'nın yerine bu sefer meclise Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlık yaptı. Meclisin birinci gündem maddesi olan 5393 sayılı belediye kanunun 76'ıncı maddesi gereğince kent konseyinin kurulması ve kurulumunda ki iş ve işlemleri takip etmek üzere personel görevlendirilmesi konusu görüşülürken, kent konseyine Hülya Eçen Çalışkan'ın görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Meclisin ikinci gündem maddesi olan Bilecik Kayı Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve diğer tüm iştiraklerinin, ana sözleşmelerinde değişiklik yapılması ile yapılacak tüm genel kurul toplantılarında (aksi bir karar alınıncaya kadar) belediyeyi temsil etmek üzere belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Meclisin üçüncü gündem maddesi olan 5393 sayılı belediye kanunun 71 ve 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (İ) bendine istinaden 05 Mayıs 2015 tarih ve 41 sayılı belediye meclis kararıyla kurulan bütçe içi işletmenin (Bilecik Belediyesi iktisadi ve sosyal tesisler işletmesi) feshi konusunda görüşülmesi oldu. Bu gündem yer alan Osmangazi TOKİ girişindeki Bilecik Belediyesi Kadınlar Kıraathanesi'nin (belediyeye ait) feshi konusu görüşülerek belediye başkanı ve belediye encümenine yetki verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. Meclisin dördüncü gündem maddesi olan Aşağıköy yeni otogar mevkisine yakın bir yerde bulunan arazinin kamulaştırılması talebine karşın belediye başkanına ve belediye encümenine yetki verilmesi hususu oy çokluğu ile kabul edildi. Meclisin beşinci gündem maddesi olan Bilecik ili merkez, İsmet paşa mahallesi 79 ada, 5 parsel numaralı taşınmazda bulunan ibadet yerine ilişkin imar plan tadilatı talebi görüşülerek, imar plan komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Meclisin altıncı gündem maddesi olan Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 2019 yılı yatırım programı kapsamında, Bilecik'in muhtelif yerlerinde yapılacak trafo alanlarına ilişkin imar plan tadilatı talebi görüşülerek, imar plan komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Şehidin ismi Bilecik'te yaşayacak

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından ek gündem maddesi olan Su Eğlence Dünyası'nın şehit ve gazi ailelerine yüzde 50 indirimli, engellilere ise ücretsiz olması konusu ücret ve tarife komisyonuna havale edildi. Diğer bir ek gündem maddesi olan Yaz Spor Okullarının belediye çalışanlarına ücret indirimi konusu görüşülerek ücret ve tarife komisyonuna havale edildi. Son olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Bilecikspor'da oynayan ve şehit olan Raşit Aydın'ın isminin yaşatılması için belediye tesislerinden bir tanesine isminin verilmesi konusu meclise sunularak oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan geçtiğimiz ay Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Piyade Teğmen Raşit Aydın şehit olmuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA