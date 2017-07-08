Şehidin acı haberi Denizli'deki baba ocağına ulaştı



DENİZLİ - Van-Hakkari karayolunda yapılan yol kontrolleri sırasında terör örgütünün saldırısı sonucu yaralı olarak Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Uzman Jandarma Emrah Ceylan, şehit oldu. Şehidin Denizli'deki ailesine acı haber ulaştı.

Van-Hakkari Karayolunda 3 Temmuz'da yol emniyetini sağlamak amacıyla mayın/el yapımı bomba araması yapan devriyeye terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda yaralanan Uzman Jandarma IV. Kademeli Çavuş Emrah Ceylan, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Aslen Aydın Kuyucaklı olan şehidin Denizli'deki ailesine acı haber ulaştı. Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Uzman Çavuş Ceylan'ın bugün saat 01.35 sıralarında şehit haberi geldi. Şehidin Denizli'de yaşayan ailesi, acı haberi yaralanmasının ardından geldikleri hastanede aldı. Şehadet haber Denizli'de kalan ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi 1016 sokaktaki evine Türk Bayrakları asıldı, evinin bulunduğu sokağa büyükşehir ve Merkezefendi Belediyesi tarafından çadırlar kuruldu. Şehit haberi alan komşuları evin önüne geldi.

Şehidin cenaze bugün Van'da yapılacak törenin ardından helallik için Denizli'deki ailesinin ikamet ettiği eve getirilecek. Şehidin cenaze daha sonra karayolu ile Aydın'nın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesinde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında defnedilecek.

Ayrıca Şehit Emrah Ceylan'ın 11 yaşındaki oğlu Süleyman Ceylan'ın Amasya'da anneannesinin yanında bulunduğu ve şehadet haberini aldıktan sonra karayolu ile Denizli'ye doğru yola çıktığı belirtildi.