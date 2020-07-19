Şehidin 2 yaşındaki oğluna polis şapkası takıldı
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Şehidin 2 yaşındaki oğluna polis şapkası takıldı

Bağcılar'da gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Şehidin 2 yaşındaki oğluna polis şapkası takıldı
19.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:35

Bağcılar'da gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Şehidin 2 yaşındaki oğluna polis şapkası takılan törende İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, konuşmasının ardından şehit eşinin yanına giderek alnından öptü.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinin bahçesinde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi ve çok sayıda polis memuru katıldı. Şehidin 2 yaşındaki oğluna polis şapkası takıldığı görüldü. Duygusal anlar yaşanan törende şehit için dualar edilip, meslektaşlarından helallik alındı. Şehidin eşi çocuğuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

"POLİSİN GÖREVİ İBADET GİBİDİR"

Olayın faillerinin yakalandığını açıklayan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "İstanbul polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur ve güvenliği sağlamakta terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere geleceğimizi tehdit eden tüm bunlarla canla başla mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Vatan, bayrak, millet, devlet gibi değerlerimizi el üstünde tutan milletimiz. bu uğurda can verenleri de baş tacı etmiştir. Polisin görevi ibadet gibidir. Başta şehit polisimiz Erkan Gökteke kardeşimizin ailesi olmak üzere vatan ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için görev yaparken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor. gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT EŞİNİ ALINDAN ÖPTÜ

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, konuşmasının ardından şehit eşinin yanına giderek alnından öptü. 3 yılık evli ve 2 yaşında bir oğlu olan şehidin cenazesi, törenin ardından öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camii'ne götürüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA

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