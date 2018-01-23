- Şehidin 13 yaşındaki kızından babasına son bakış

Ağrı'da şehit olan uzman çavuş Yılmaz Özden'in kızı, son kez Türk bayrağına sarılı babasının tabutuna baktı

GAZİANTEP - Ağrı'da su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede olaydan 49 gün şehit olan uzman çavuşun cenazesi, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 13 yaşındaki kızı Büşra, yaşlı gözlerle son kez babasının tabutuna baktı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Merkez Cezaevi timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, 4 Aralık 2017 tarihinde nöbet kulesi yakınındaki su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenerek Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Uzman Çavuş Özden, hastanede 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Şehit Yılmaz Özden, öğle namazını müteakip Nakıboğlu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen merasimle gözyaşları içinde Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracından indirildiği esnada alanda bulunan 13 yaşınadki Büşra, son kez babasına baktı. Yanında annesi ağlayan Büşra, mehmetçiğin omzunda bulunan babasının tabutuna uzun süre bakarken, uzun süre gözlerini babasının tabutundan ayıramadı.

Şehidin annesi Döne, babası Halil, eşi Emine ve çocukları Merve, Büşra ve Gökalp ile yakınları uzun süre sarılarak gözyaşı döktü.

Bakan Fakıbaba'da katıldı

Şehidin cenaze törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da katıldı. Fakıbaba, şehidin yakınlarına sarılarak, teskin etmeye çalıştı. Fakıbaba, şehit ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da selam ve baş sağlığı temennilerini de iletti.

Cenaze merasimine Bakan Fakıbaba'nın yanı sıra, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Eli Ekiyor şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.