Şehidimizi Son Yolculuğuna Uğurladık
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Şehidimizi Son Yolculuğuna Uğurladık

Şehidimizi Son Yolculuğuna Uğurladık
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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısında, şehit düşen İs. Asb. Çvş. Fatih Güney, gözyaşları arasında bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısında, şehit düşen İs. Asb. Çvş. Fatih Güney, gözyaşları arasında bugün son yolculuğuna uğurlandı. 24 Temmuz 2021 tarihinde şehit olan İs. Asb. Çvş. Fatih Güney'in naaşı, bugün sabah saatlerinde Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun havalimanına getirildi. Şehit İs. Asb. Çvş. Fatih Güney'in naaşı, Ordu-Giresun Havalimanında Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Akkuş Kaymakamı Muhammed Fazıl Tüzel, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ordu Askerlik Şube Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, askeri erkan, protokol mensupları, şehidin ailesi ve yakınları tarafından karşılandı. Şehit İs. Asb. Çvş. Fatih Güney'in naaşı Ordu-Giresun Havalimanında törenle karşılandıktan sonra memleketi Akkuş İlçesi Akpınar Mahallesine götürüldü. İlçenin Akpınar Mahallesi Yeniköy İlkokulu bahçesinde Şehit İs. Asb. Çvş. Fatih Güney için bir tören düzenlendi. Burada düzenlenen Şehit Güney'in cenaze törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Akkuş Kaymakamı Muhammed Fazıl Tüzel, Çaybaşı Kaymakamı Furkan Çakır, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Askerlik Şube Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, CHP İl Başkanı Atila Şahin, askeri erkan, protokol mensupları, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit İs. Asb. Çvş. Fatih Güney'in cenaze töreni özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Teğmen Atila Ekim tarafından yapılan konuşmanın ardından İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından dua edildi ve helallik alındı. İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, 26 yaşındaki Şehit İs. Asb. Çvş. Fatih Güney'in naaşı, Akkuş İlçesi Akpınar Mahallesi Yeniköy aile mezarlığında gözyaşları ve dualar arasında defnedildi. Vali Tuncay Sonel şehit babası Hidayet, annesi Emriye ve kardeşleri Nurgül, Aynur ve Onur Güney'e başsağlığı dileğinde bulunarak, acılarını paylaştı taziyelerini iletti. Törenin sonunda yapılan duanın ardından, şehit için saygı atışı yapıldı. Ardından şehidin naaşıyla birlikte gelen fotoğrafı ve Şehidin tabutuna sarılı Türk Bayrağı, Vali Tuncay Sonel tarafından şehit babası Hidayet Güney'e takdim edildi.

Kaynak: Habermetre

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