Şehidimizi Memleketine Uğurladık

HATAY (Habermetre) - Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde, operasyon dönüşü intikal esnasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan için askeri tören düzenlendi.

09 Aralık 2021 Perşembe günü saat 14. 00'de Hatay Havaalanında saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan tören, Şehit Uzm. Çvş. Ceylan'ın özgeçmişinin okunması ve İl Müftü Vekili Murat Akçay tarafından okunan duaların ardından şehidimizin Türk Bayrağına sarılı naaşı, defnedilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Törene Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu'nun yanı sıra, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğg. Hakan Tutucu Garnizon Komutanı Alb. Tayfun Çağan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve askeri erkan katıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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