Şehidimizi Memleketine Uğurladık

İlimiz Hassa İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapmakta iken 08. 11. 2021 günü yol uygulaması yapıldığı esnada meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Davut Kaplan için uğurlama töreni düzenlendi.

09 Kasım 2021 Salı günü saat 10. 00'da Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan tören, Şehit Polis Memuru Kaplan'ın özgeçmişinin okunması ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından edilen duaların ardından, şehidimizin Türk Bayrağına sarılı naaşı, defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Okan Şener, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ve Emniyet Teşkilatı katıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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