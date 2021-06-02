Şehidimiz Var Yozgat !
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Şehidimiz Var Yozgat !

Şehidimiz Var Yozgat !
Habermetre - Haberler | Toplum

ŞEHİDİMİZ VAR YOZGAT ! Şehit J. Tğm. Baki Koçak (Yozgat / Sarıkaya)02 Haziran 2021 tarih sabaha karşı Bitlis / Tatvan Anadere Köyü kırsalında icra edilmekte olan 'Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş.

ŞEHİDİMİZ VAR YOZGAT ! Şehit J. Tğm. Baki Koçak (Yozgat/ Sarıkaya)02 Haziran 2021 tarih sabaha karşı Bitlis/ Tatvan Anadere Köyü kırsalında icra edilmekte olan 'Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyon faaliyeti esnasında çıkan çatışmada; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 1 Teğmen 1 Güvenlik Korucusu şehit olmuş, 4 Jandarma personeli ise yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet hemşehrilerimize, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.

Kaynak: Habermetre

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