Şehidimiz Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın Ailesine "Şehadet Belgesi" Teslim Edildi
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Şehidimiz Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın Ailesine "Şehadet Belgesi" Teslim Edildi

Şehidimiz Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın Ailesine 'Şehadet Belgesi' Teslim Edildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Pençe-Şimşek Harekatı'nda Şehit olan Hemşehrimiz Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın ailesine Valimiz Sayın Avni Çakır tarafından "Şehadet Belgesi" teslim edildi.

Pençe-Şimşek Harekatı'nda Şehit olan Hemşehrimiz Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın ailesine Valimiz Sayın Avni Çakır tarafından "Şehadet Belgesi" teslim edildi. Vali Çakır, Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet şerbetini içen Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre

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