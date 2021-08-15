Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin al bayrağa sarılı naaşı Cuma günü sabah saatlerinde Şırnak'tan Türk Hava Kuvvetlerine ait Askeri uçakla Adıyaman Havalimanına getirildi. Burada cenaze aracına konulan şehidimizin naaşı Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu. Morgdan alınan şehidin naaşı helallik alınmak üzere baba evine getirildi. Baba evindeki helalliğin ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin naaşı, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından ilçemiz merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Oyratlı Köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Berdan Mardini Burcu Esmersoy
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Lionel Messi Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 18:32:27. #1.16#

title