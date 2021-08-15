Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin al bayrağa sarılı naaşı Cuma günü sabah saatlerinde Şırnak'tan Türk Hava Kuvvetlerine ait Askeri uçakla Adıyaman Havalimanına getirildi. Burada cenaze aracına konulan şehidimizin naaşı Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu. Morgdan alınan şehidin naaşı helallik alınmak üzere baba evine getirildi. Baba evindeki helalliğin ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin naaşı, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından ilçemiz merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Oyratlı Köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Habermetre