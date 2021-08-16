Şehidimiz, Şehadetinin Üçüncü Gününde Mevlid-i Şerif ile Anıldı
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Şehidimiz, Şehadetinin Üçüncü Gününde Mevlid-i Şerif ile Anıldı

Şehidimiz, Şehadetinin Üçüncü Gününde Mevlid-i Şerif ile Anıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, şehadetinin üçüncü gününde mevlid-i şerifle anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, şehadetinin üçüncü gününde mevlid-i şerifle anıldı.

Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Eller semaya kaldırılarak aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Kaynak: Habermetre

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