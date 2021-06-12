Şehidimiz Piyade Söz. Er Muhammed Ali Akın Dualarla Ebediyete Uğurlandı

11. 06. 2021 günü Şehit olan Piyade Söz. Er Muhammed Ali Akın, Konya Şehitliği Namazgahta kılınan ikindi ve cenaze namazına müteakip Konya Şehitliğine törenle defnedildi.

11. 06. 2021 günü Şehit olan Piyade Söz. Er Muhammed Ali Akın, Konya Şehitliği Namazgahta kılınan ikindi ve cenaze namazına müteakip Konya Şehitliğine törenle defnedildi.

Cenaze törenine; Vali Vahdettin Özkan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tuğgeneral Sabahattin Türker, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri erkan, şehidimizin ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Habermetre