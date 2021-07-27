Şehidimiz Halil Çelebi, Vatan Toprağına Emanet Edildi…
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Şehidimiz Halil Çelebi, Vatan Toprağına Emanet Edildi…

Şehidimiz Halil Çelebi, Vatan Toprağına Emanet Edildi…
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(27. 07. 2021) Irak Kuzeyi/ Hakurk Goraspi Üs Bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

KIRIKKALE- (27. 07. 2021) Irak Kuzeyi/ Hakurk Goraspi Üs Bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidimizin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Nur Camii'ne getirildi.

Nur Camiinde düzenlenen cenaze törenine Vali Yunus Sezer, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Ahmet Önal, Halil Öztürk, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Müh. Alb. Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Kadir Eğriboyun, adli, idari ve askeri erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehidimizin naaşı, Balışeyh/Kırlangıç Köyündeki aile kabristanında vatan toprağına emanet edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde defnedilen şehidimizin ailesine Türk Bayrağı ve fotoğrafı takdim edildi. Vali Yunus Sezer, tören süresince şehidimizin ailesiyle yakından ilgilenerek, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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