KIRIKKALE (Habermetre) - Şehidimiz Emre Ceylan, Vatan Toprağına Emanet Edildi…KIRIKKALE- (10. 12. 2021) Bahar Kalkanı Harekat alanında yürütülen bir faaliyetin ardından üs bölgesine intikal esnasında yüksekten düşmek suretiyle ağır yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimizin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Nur Camii'ne getirildi. Nur Camiinde düzenlenen cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can ve Ahmet Önal, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk, adli, idari ve askeri erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehidimizin naaşı Balışeyh ilçesi, Kösedurak köyünde vatan toprağına emanet edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde defnedilen şehidimizin ailesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından Türk Bayrağı ve fotoğrafı takdim edildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, tören süresince şehidimizin ailesiyle yakından ilgilenerek, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Şehidimizin naaşının defninin ardından Vali Tekbıyıkoğlu, şehidimizin Etiler mahallesindeki baba ocağını ziyaret etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet