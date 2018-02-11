Şehidi binler ve minik yürekler son yolculuğuna uğurladı

SAMSUN - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın Samsun'da son yolculuğuna binlerce insan tarafından uğurladı. Baba oğlunun tabutunu sırtlarken, kamuflaj giyen kız çocuğu korteje eşlik etti. Başka bir kız çocuğu ise şehidin tabutuna gül bıraktı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışma sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın son yolculuğuna uğurlandı. Havayolu ile sabah saatlerinde Samsun'a getirilen şehit için önce İlkadım ilçesindeki evinin önünde helallik alındı. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Çarşamba'nın Epçeli Mahallesi'nde getirilerek cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekilleri, Akif Çağatay Kılıç, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Hasan Basri Kurt, MHP Grup Başkan Vekili Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, askeri ve mülki erkan, ilçe belediye başkanları, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Oğlunun tabutunu sırtladı

Cenaze namazının ardından şehit oğlunun naaşını omuzlayan baba oğluna son görevini yerine getirdi. Evin tek erkek çocuğu olan şehidin cenazesine binlerce vatandaş katıldı. Şehidin naaşının taşındığı sırada askeri kamuflaj giyen küçük bir çocuk askeri korteje eşlik ederken, bir kız çocuğu ise şehidin tabutunu okşayarak tabuta beyaz ve kırmızı güller bıraktı.

Omuzlarda taşınan şehidinin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.