Şehide En Duygusal Veda

İran sınırında teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse'nin cenazesi Iğdır'dan Gaziantep'te getirildi. Gaziantep'ten Nizip'e götürülen şehidin cenazesini gören bir vatandaş ise şehide el sallayarak veda etti.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Emince köyünde İran sınır hattı bölgesinde devriye görevi yapan Özel Harekat Komando birliklerine yönelik terör saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Furkan'ın cenazesi, gece Iğdır'dan askeri uçakla Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Asri Mezarlık morgunda bekleyen şehidin cenazesi, sabah ise asker ve yakınlarının duaları ile alındı. Memleketi Nizip'e götürülmek üzere cenaze aracı ile yola çıkartılan şehit uzman çavuşa, morgda yakınının cenazesi bulunan bir vatandaş el sallayarak veda etti.

Şehit Köse'nin cenazesi Nizip ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek

Anne ve babası ile mezarları yan yana olacak

Şehidin, 20 Haziran 2018 tarihinde cinnet getiren eniştesi Eyyüp Y. tarafından evlerine yapılan baskında ablası Gülşen, babası Bekir ve annesi Gülsen Köse'yi kaybetmiş, kendisinin ise olaydan 3 gün önce başladığı mesleği nedeniyle saldırıdan kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

Ailesini kaybettikten 7 ay sonra İran sınırında teröristlerin saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse, annesi, babası ve ablasının hemen yanında defnedilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA