Şehi·r geneli·nde parke kaldirim tami·rati
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Şehi·r geneli·nde parke kaldirim tami·rati

Şehi·r geneli·nde parke kaldirim tami·rati
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çözüm Birimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çözüm Birimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların taleplerini de dikkate alan Çözüm Birimi, şehir genelinde parke kaldırım tamiratı yapıyor.

Ekipler bu kapsamda, Hacısiyam Mahallesi Öz Sokak, Kavaklar Mahallesi Semavi Sokak, Hacısiyam Mahallesi Öz Sokak, Gemilerçekeği Mahallesi Dikişçi Sokak, Kale Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi, Kavaklar Mahallesi Gedikkaya Caddesi'nde parke kaldırım tamiratı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Kale de ise çevre düzenlemesi yapıyor.

Yetkililer, aciliyet sırasına göre sorunlu olan bölgelere müdahale ettiğini belirterek, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Habermetre

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