Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
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Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı

Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Bitlis'teki Sehi Ormanları bölgesindeki 2015 rakımlı Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde 'güvenlik toplantısı' yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Bitlis'teki Sehi Ormanları bölgesindeki 2015 rakımlı Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde 'güvenlik toplantısı' yapıldı.

Sabah saatlerinde uçakla Muş'a gelen ve oradan helikopterle Bitlis'e geçen Bakan Süleyman Soylu ve beraberindeki yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gazi Tepe Üs Bölgesi'ne geçti. Üs bölgesindeki mevzileri gezerek askerlerle bir araya gelen Bakan Soylu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mevzideki askerlerle bir süre sohbet ederek onlara moral veren Bakan Soylu, daha sonra ilgili birimlerin katılımıyla basına kapalı olarak güvenlik toplantısı düzenledi.

Bakan Soylu, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabında, "Milletimizi, kardeşlerimizi yıllarca canından bezdirdiler. Sehi Ormanları'nın göbeğinde ilk kez kurduğumuz üs bölgesindeyiz. Kahramanlarımız da teröristleri canından bezdiriyor. Bitlis'te, 2015 rakımda Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantımızı gerçekleştiriyoruz" paylaşımında bulundu. - BİTLİS

Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı
Sehi Ormanları'nda güvenlik toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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