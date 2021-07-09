Seher Akbal, yurt dışı gezilerinde dikkat edilmesi gereken bilgiler verdi
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Seher Akbal, yurt dışı gezilerinde dikkat edilmesi gereken bilgiler verdi

Seher Akbal, yurt dışı gezilerinde dikkat edilmesi gereken bilgiler verdi
Haberler.com - Haberler | Yaşam

Seher Akbal, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeni ile yurt dışına tatile gitmek isteyen vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Dünya üzerinde hızla yayılan ve etkisinin hala devam ettiği korona virüs boyunca evde kalan vatandaşlar, normalleşme süresince tatile çıkmak için planlara başladı. Seher Akbal da tatile çıkacak olan vatandaşların dikkat etmesi gereken durumlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

AKBAL, BİRÇOK KRİTİK BİLGİ VERDİ

Seher Akbal, "Koronavirüs yüzünden herkesin planlarının alt üst olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Evde kal Türkiye çağrılarının yaşandığı mart ayından bu yana hepimizin hayatında birçok şey değişti. Maske takmadan sokağa çıkamama kuralı, hafta sonları için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları derken insanların bakkala dahi gitmekten korktuğu günler yaşandı. Ancak, 1 Temmuz tarihiyle beraber tüm Türkiye'de normalleşme süreci başladı. Kapalı olan alışveriş merkezleri, restoranlar açılırken seyahat yasakları ise belirli şartlar dahilinde esnetildi. Normalleşme sürecinin yaşandığı şu günlerde yaz ayları için gezi programı hazırlayanların dikkat etmesi gereken birtakım unsurlar var. Her şeyden önce koronavirüs nedeni ile birçok ülke, kapsamlı seyahat kısıtlamaları uygulamaktadır. Bu bağlamda, şu aşamada iş, aile veya turistik sebeplerle seyahat etmeye izin verilmiyor. Ancak, acil nedenlerden dolayı seyahat etmek zorunda kalanların gitmek istedikleri yere ulaşımın mümkün olup olmadığını düzenli olarak sorgulaması gerekiyor. Haziran ayındaki uçuşların da sınırlı olacağı söyleniyor" dedi.

"YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR"

Seher Akbal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir diğer uçak şirketi yurt dışı uçuşlarına 4 Haziran tarihi itibariyle başlamıştır. Bunun yanı sıra, Türkiye'den yabancı ülkelere olan uçuşların ne zaman başlayacağı düzenli olarak güncellenmektedir. Örneğin, Türkiye'den Almanya'ya olan uçuşların 15 Haziran 2020 tarihinde başlayacağı açıklanmıştı. Yurt dışı gezi programı yapmayı düşünenlerin yeni normalleşme sürecine de çok dikkat etmesi gerekiyor. Havalimanlarında muayeneler yapılsa da bireysel olarak da dikkat edilmesi, sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekiyor. Son olarak, İtalya, Fransa, ABD, Çin gibi ülkelere henüz Türkiye'den uçuşlarınkısıtlı olarak açıldığınısöylemek gerekir."

Akbal, ayrıca şartlarınızın gitmek istediğiniz ülkenin kurallarına uygun olup olmadığını incelemek için pasaport, vize ve sağlık bilgileri sayfasını ziyaretedilmesi gerektiğini de vurguladı.

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