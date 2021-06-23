Şehadetinin Yıldönümünde Sivil Şehidimiz Hüseyin Tamer'in Ailesine Ziyaret

23 Haziran 2007 günü, Tunceli'nin Ovacık İlçesindeki Askeri Birliklere yakıt götürürken aracı PKK'lı teröristler tarafından yakılıp Kendisi de Şehit edilen 01. 11.

23 Haziran 2007 günü, Tunceli'nin Ovacık İlçesindeki Askeri Birliklere yakıt götürürken aracı PKK'lı teröristler tarafından yakılıp Kendisi de Şehit edilen 01. 11. 1975 doğumlu Hüseyin Tamer'in Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz Yeşilbahçe Mahallesinde ikamet eden Babası Hayrullah Tamer'i ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz 23 Haziran 2021 günü akşam saatlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Yeşilbahçe Mahalle Mezarlığında ebedi istirahata uğurlanmış olan Şehidimiz, ebediyete intikal eden aile mensupları ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu.

Kaynak: Habermetre