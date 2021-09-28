Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Polis Memuru Süleyman Çakır'ın Ailesine Ziyaret - Haberler
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Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Polis Memuru Süleyman Çakır'ın Ailesine Ziyaret

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Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Polis Memuru Süleyman Çakır'ın Ailesine Ziyaret

Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Polis Memuru Süleyman Çakır'ın Ailesine Ziyaret28 Eylül 2015 günü Adana'da kimliği belirsiz kişilerce ekip aracına yapılan silahlı saldırı sonucu Şehit olan 30. 06.

Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Polis Memuru Süleyman Çakır'ın Ailesine Ziyaret28 Eylül 2015 günü Adana'da kimliği belirsiz kişilerce ekip aracına yapılan silahlı saldırı sonucu Şehit olan 30. 06. 1976 doğumlu Polis Memuru Süleyman Çakır'ın Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz merkezinde ikamet eden Annesi Meryem Çakır ve Babası Ali Çakır ile Eşi Nazlı Sultan Çakır ve çocukları Ece Naz Çakır ile Batuhan Çakır'ı ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu ile birlikte 28 Eylül 2021 günü akşam saatlerinde ziyaret ettiler. Ziyarette, Ceyhan Asri Mezarlığında ebedi istirahatına uğurlanmış olan Şehidimiz ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu.

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Haber: Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Polis Memuru Süleyman Çakır'ın Ailesine Ziyaret - Haberler
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