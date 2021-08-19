Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin Ailesine Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin Ailesine Ziyaret

Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin Ailesine Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

19 Ağustos 2015 günü, Siirt'in Şirvan İlçesinde PKK'lı teröristlerin, askeri aracın geçmekte olduğu yoldaki menfez altına yerleştirdikleri patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Şehit olan 18. 04.

19 Ağustos 2015 günü, Siirt'in Şirvan İlçesinde PKK'lı teröristlerin, askeri aracın geçmekte olduğu yoldaki menfez altına yerleştirdikleri patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Şehit olan 18. 04. 1978 doğumlu Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz İstiklal Mahallesinde ikamet eden Annesi Aysel Gerekli ve Babası Adnan Gerekli'yi ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, İlçe jandarma Komutanı Teğmen Satılmış Çal ile birlilkte 19 Ağustos 2021 günü akşam saatlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Ceyhan Asri Mezarlığında ebedi istirahatına uğurlanmış olan Şehidimiz, ebediyete intkal eden aile mensupları ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Hande Yener Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Lionel Messi Alex Teixeira Enner Valencia Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin Ailesine Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 20:07:48. #1.14#

title