Şehadetinin Yıldönümünde Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Yefrek'in Ailesine Ziyaret

BİNGÖL (Habermetre) - 16 Kasım 1996 günü Bingöl'de, Pkk'lı teröristlerle girdiği çatışmada Şehit olan 15. 03. 1965 doğumlu İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Yefrek'in (Bekar) Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesinde ikamet eden Ablası Fatma Yefrek'i ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, 16 Kasım 2021 günü akşam saatlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Ceyhan Asri Mezarlığında ebedi istirahatına uğurlanmış olan Şehidimiz, ebediyete intkal eden aile mensupları ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu. Şehidimizin Anne ve Babası da geçtiğimiz yıllarda vefat etmişti.

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