Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Bekçi Ömer Koç'un Ailesine Ziyaret

Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Bekçi Ömer Koç'un Ailesine Ziyaret02 Eylül 1979 günü Ceyhan'da bir asayiş olayına müdahale sırasında yaralanarak Şehit olan 01. 07.

Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Bekçi Ömer Koç'un Ailesine Ziyaret02 Eylül 1979 günü Ceyhan'da bir asayiş olayına müdahale sırasında yaralanarak Şehit olan 01. 07. 1945 doğumlu Bekçi Ömer Koç'un Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz Şahin Özbilen Mahallesinde ikamet eden oğlu Özden Koç'u ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, 02 Eylül 2021 günü akşam saatlerinde ziyaret etti. Ziyarette Ceyhan Asri Mezarlığında ebedi istirahatına uğurlanmış olan Şehidimiz, ebediyete intkal eden Annesi Meyem Koç, Babası Ömer Koç, Eşi Fatma Koç ve aile mensupları ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu.

Kaynak: Habermetre