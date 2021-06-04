Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Piyade Onbaşı Öner Tekemen'in Babasına Ziyaret
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Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Piyade Onbaşı Öner Tekemen'in Babasına Ziyaret

Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Piyade Onbaşı Öner Tekemen'in Babasına Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

03 Haziran 1991 günü Şırnak'ın Cizre İlçesinde teröristlerel girdiği çatışmada Şehit olan 05. 02. 1970 doğumlu Piyade Onbaşı Öner Tekemen'in Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin, geçirdiği kaza sonucu tedavi görmekte olduğu Ceyhan Devlet Hastanesinde Babası Abdulbaki Tekemen'i ilçemiz Kaymakamı Dr.

03 Haziran 1991 günü Şırnak'ın Cizre İlçesinde teröristlerel girdiği çatışmada Şehit olan 05. 02. 1970 doğumlu Piyade Onbaşı Öner Tekemen'in Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin, geçirdiği kaza sonucu tedavi görmekte olduğu Ceyhan Devlet Hastanesinde Babası Abdulbaki Tekemen'i ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz 03 Haziran 2021 günü öğle saatlerinde ziyaret etti, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Şehidimizin Kardeşlerinin ve Yeğenlerinin de bulunduğu ziyarette, memeleketi Muş'un Varto İlçesinde ebedi istirahatına uğurlanmış olan Şehidimiz ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu. Kaymakam Yılmaz, daha sonra da yine Ceyhan Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan, Yumurtalık İlçemizden Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Samed Kaya'nın Babası Bedir Kaya'yı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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