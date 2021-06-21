Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Jandarma Er Adnan Sürücü'nün Ailesine Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Jandarma Er Adnan Sürücü'nün Ailesine Ziyaret

Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Jandarma Er Adnan Sürücü'nün Ailesine Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

21 Haziran 1995 günü, Hakkari'nin Çukurca İlçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada Şehit olan 10. 04. 1968 doğumlu Jandarma Er Adnan Sürücü'nün Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz Ulus Mahallesinde ikamet eden Annesi Fadıma Sürücü ile Babası İbrahim Sürücü'yü ilçemiz Kaymakamı Dr.

21 Haziran 1995 günü, Hakkari'nin Çukurca İlçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada Şehit olan 10. 04. 1968 doğumlu Jandarma Er Adnan Sürücü'nün Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz Ulus Mahallesinde ikamet eden Annesi Fadıma Sürücü ile Babası İbrahim Sürücü'yü ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz 21 Haziran 2021 günü akşam saatlerinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Satılmış Çal ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette, Sarımazı Mahalle Mezarlığında ebedi istirahatına uğurlanmış olan Şehidimiz, ebediyete intkal eden aile mensupları ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hadise Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz Jandarma Er Adnan Sürücü'nün Ailesine Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 22:13:38. #1.14#

title