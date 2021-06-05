Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz İstihkam Kıdemli Çavuş İbrahim Ünal'ın Ailesine Ziyaret
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Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz İstihkam Kıdemli Çavuş İbrahim Ünal'ın Ailesine Ziyaret

Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz İstihkam Kıdemli Çavuş İbrahim Ünal'ın Ailesine Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

05 Haziran 1992 günü, Şırnak'ın Uludere İlçesinde PKK'lı teröristlerel girdiği çatışmada Şehit olan 01. 02.

05 Haziran 1992 günü, Şırnak'ın Uludere İlçesinde PKK'lı teröristlerel girdiği çatışmada Şehit olan 01. 02. 1966 doğumlu İstihkam Kıdemli Çavuş İbrahim Ünal'ın Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz Kurtpınarı (Karatepe) Mahallesindeki Aile Ocağında Annesi Ümmü Ünal ile Kardeşlerini ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz 05 Haziran 2021 günü öğle saatlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Ceyhan Asri Mezarlığında ebedi istirahatına uğurlanmış olan Şehidimiz ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu.

Kaynak: Habermetre

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Şehadetinin Yıldönümünde Şehidimiz İstihkam Kıdemli Çavuş İbrahim Ünal'ın Ailesine Ziyaret - Haberler
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