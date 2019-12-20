Şehadetinin 746. Yılında Mevlana Çalıştayı

20.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:28

MAÜ Kampüsünde yer alan Kültür Merkezi Ebu'l Ula el-Mardini Konferans Salonunda düzenlenen çalıştaya; basın mensupları, çok sayıda akademisyen, yazar, üniversite öğrencisi ve kurum temsilcileri katıldı.

"746.Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus" temasıyla düzenlenen ve günboyu süren çalıştaya; 'Tarihi Kaynaklara göre Mevlana'nın Hayatı ve Eserleri', 'İran Şiir Geleneğinde Referans Değişimi, Şehname –Mesnevi Örneği', 'Makalat-ı Şems'e Göre Şems-i Tebrizi', 'Mevlana ve Hüsameddin Çelebi İlişkisi', 'Mevlana Ehl-i Beyt ve Kerbela', 'Hz. Mevlana ve Vefa', 'Mevlana'da BenliğinFenası', 'Muhammed Ali Muvahhid'in Hazırladığı Mesnevi Şerhi' ve 'Melayê Ciziri Divanında Mevlana Etkisi' gibi on üç farklı başlık altındave üç ana oturumda tebliğler sunuldu.

Şahadetinin üzerinden geçen yedi yüz kırk altı yıla rağmen ulusal ve uluslarararası her kesimin Mevlana'nıneserlerine büyük ilgi gösterdiğini belirterek açılış konuşmasını yapan Mardin Artuklu ÜniversitesiEdebiyat FakültesiDekanı Prof. Dr. M. Nesim Doru, Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflardan biri olarak kabul edilen hoşgörü ve barışın sembolü olan Mevlana'nın eserlerinde ele aldığı derin mananın iyi anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Çalıştay"Değerlendirme Oturumu"ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler