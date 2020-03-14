Şehadete eren Mehmetçiklere borçlarını böyle ödüyor
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Eskişehir, Yaşam

Şehadete eren Mehmetçiklere borçlarını böyle ödüyor

Eskişehir'de paralarını birleştirerek kafe açan 3 arkadaş, şehit çocukları ve aile üyelerine ücretsiz hizmet veriyor.

14.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:42
Şehadete eren Mehmetçiklere borçlarını böyle ödüyor

Eskişehir'de paralarını birleştirerek kafe açan 3 arkadaş, şehit çocukları ve aile üyelerine ücretsiz hizmet veriyor.


Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Öncel Sokak üzerinde kafe açan 3 arkadaş, örnek bir davranışa imza attı. Gençler, açtıkları kafede şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor. Özellikle ihtiyaç sahibi ya da maddi durumu yetersiz olan şehit ailelerine destek verme amacıyla bu uygulamayı başlatan işletme sahipleri, şehit düşen Mehmetçik'e borçlarını böyle bir uygulamayla ödemek istediklerini belirtti.


Ayrıca işletmeyi bir şehidin adını taşıyan ortaokulun karşısına açan 3 arkadaş, okul içerisinde de ihtiyaç sahibi öğrencilerin bulunduğunu ifade etti. Burada okuyan birçok çocuğun da işletmeden faydalanabileceğini aktaran ortaklardan Şahin Çelikbaş, ellerinden geldiğince şehit çocuklarına destek olmak istediklerini söyledi.


"Bir nebze olsun katkıda bulunalım istedik"


Sene başından itibaren çok sayıda şehit verildiğini belirten işletme ortaklarından Şahin Çelikbaş, öncelikli amaçlarının şehit ailelerine yardımcı olmak olduğunun altını çizdi. Bu uygulamayla örnek olmak istediklerini anlatan Çelikbaş, "Bu dükkanı 3 arkadaş birleşip kendi aramızda bir miktar para toplayarak açtık. Amacımız da şehitlerimizin ailelerine yardımcı olmak. Bu yıl içerisinde birçok şehit verdik. Biz de o şehitlerimizin ailelerine bir nebze olsun katkıda bulunalım diye bu kafeyi açtık ve böyle bir uygulama yaptık. Gücümüz yettiğince de sağa sola haber veriyoruz böyle bir uygulama yaptığımızı duyurmak için. Dükkanımızın karşısında da bir okul var. Bu okul adını şehidimizden almış bir okul. Burada da durumu elverişsiz olan şehit çocukları var. Bu çocuklara elimizden geldiğince ücretsiz hizmet vermeye çalışıyoruz. Belki maddi anlamda çok fazla bir destek sağlayamıyoruz ama çeşitli ihtiyaçlarını bu şekilde giderebiliyoruz bir bakıma" diye konuştu.


Yakın bir arkadaşının kardeşinin şehit olması nedeniyle böyle bir fikir edindiklerini söyleyen Çelikbaş, "Benim çok yakın bir arkadaşımın kardeşi şehit oldu. Bu fikir de böylelikle aklımıza geldi. Bu olaydan yola çıkarak böyle bir kafe açtık küçük meblağlar toplayarak. Bunu da zaten bu şekilde dile getirmeye çalıştık. Bir ilkokulun karşısına açtık kafemizi. Maddi durumu iyi olmayan ailelerin de çocuklarına yardımcı olmayı amaçladık" ifadelerini kullandı.


"Şehitlerimiz bu ülkeye borçlarını canlarıyla ödüyorlar"


Ayrıca Türk askerinin yaptığı fedakarlıkların üst düzeyde olduğunu söyleyen Şahin Çelikbaş, şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini belirterek, "Şehitlerimiz bu ülkeye borçlarını canlarıyla ödüyorlar. Bu fedakarlığı anlatabilecek bir kelime bulamıyorum. Ailelerini ve çocuklarını geride bırakıyorlar, canlarını veriyorlar bizim için. Bizlerin burada rahat edebilmesi için, bu vatan için; şu anda Suriye'de, Hakkari'de ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde canlarını feda ediyorlar. Onlar Allah katındalar başka söyleyecek bir söz bulamıyorum. Bizim tek düşüncemiz onların rahat uyumaları. Onların çocukları, aileleri bizlere emanet. Allah onlara en büyük mükafatı şehitlik mertebesiyle vermiş zaten" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Manşet

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