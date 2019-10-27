27.10.2019 03:05

Şehadet vurgusu engelli öğrenciler tarafından gölge oyunuyla sergilendi

Engelli öğrenciler tiyatro turnesinde

ERZURUM - Erzurum'a Silivri'den gelen 17 hafif zihinsel engelli öğrenci 'Vatan Sevgisine Engel Yok' adlı gölge oyununu İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde sergilediler.

7 bölge 7 şehir sloganıyla turneye çıkan öğrenciler bu anlamda ilk olma özelliği taşımakla kalmıyor, 'Ezber ve teatral konuda başarısızsak, mutlaka farklı bir yeteneğimiz vardır' mesajını da veriyorlar.

Silivri Abdullah Bingingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Dünyada bir ilki gerçekleştirerek tiyatro turnesine çıktı. İlk defa ailelerinden ayrılıp tek başına seyahate çıkan öğrenciler hem özgüven kazandı, hem de kendilerini sanatla ifade etmeyi öğrenerek seyircilere unutulmaz bir gölge oyunu sergilediler.

Yedi ayrı şehirde sergilenecek oyunun Erzurum ayağında, Senaryosunu Okul Müdürü Bünyamin Kurt'un yazdığı 'Vatan sevgisine engel yok' adlı oyunda Çanakkale savaşı, Seyit Onbaşı, Mezun veremeyen Galatasaray Lisesi, Şehit Eren Bülbül, Şehit öğretmen Aybüke Yalçın, Fethi Sekin, Ömer Halis Demir ve 15 Temmuz Gecesi sahneleri, engelli öğrenciler tarafından canlandırıldı.

'Balıklara uçmayı değil yüzmeyi öğretiyoruz'

Eğitim Bakanlığı tarafından Bakanlık projesi olarak hayata geçirilen ve '7 bölge 7 şehirde sergilenecek tiyatroda ' Vatan sevgisine engel yoktur' temasını işleyen Silivri Özel Eğitim Okulu öğrencilerine destek olan Okul Müdürü ve senarist Bünyamin Kurt, "Hafif mental eksiklikleri olduğu için Ezberleme ve teatral yetenek konusunda pek başarılı olamıyoruz. Fakat özel eğitimdeki temel hedefimiz şu: Balıklara uçmayı değil yüzmeyi öğretiyoruz. Ezber yetenekleri yoksa mutlaka başka bir yetenekleri vardır" şeklinde konuştu.

Kurt, "Tiyatromuz 17 hafif zihinsel engelli öğrencimizin sergilediği bir gölge oyunu. Dünyada ilk defa engelli çocuklar bir turneye çıkıyor. Türkiye'de ilk defa engelli öğrenciler bir Bakanlık projesi yürütüyor. Tiyatro'da ki temamız Çanakkale savaşından başlayıp 15 Temmuz'a kadar, hatta Barış Pınarı Harekatına kadar şehadet vurgusunu dile getirmek. Biz bu Cumhuriyeti bu Vatanı, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Dolayısıyla bunu anmak, sürekli gündemde tutmak bizim için önemli. Bu önemin, engelli öğrencilerimiz tarafından gündeme getirilmesi de ayrı bir farkındalık oluşturacak" dedi.

"Bir sahnede, Arif Nihat Asya'nın şiirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden veriyoruz, kendisinin de oyunumuzda emeği var" diyen Kurt, En büyük hedeflerinin, Vatan sevgisine engel yok adlı gölge oyununu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında sergilemek olduğunu dile getirdi.

Erzurum, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde sergilenen gölge oyununa, Erzurum Vali Yardımcısı Önder Coşğun, kurum müdürleri, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Kaynak: İHA